Van Nistelrooy está próximo de renovar contrato com o Real

O atacante holandês Ruud van Nistelrooy está próximo de renovar seu contrato com o Real Madrid, de acordo com o empresário do jogador, Roger Linse, nesta segunda-feira. "O Madrid sabe o que Ruud quer e nós sabemos o que o Real quer", disse Roger Linse, segundo o jornal esportivo espanhol Marca desta quarta-feira. "Espero que seja por muitos anos porque Van Nistelrooy está no auge de sua forma e quer encerrar sua carreira no Madrid." Van Nistelrooy, de 31 anos, tem contrato com os atuais campeões espanhóis até junho de 2009.