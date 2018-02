Van Nistelrooy: mais 2 meses fora O atacante holandês Ruud van Nistelrooy vai desfalcar a equipe do Manchester United por pelo menos mais dois meses em conseqüência de uma lesão no tendão de Aquiles que já o tirou dos campos durante as últimas quatro semanas, segundo confirmou Alex Ferguson, treinador do clube. O holandês, que marcou 12 gols na atual temporada e que não joga desde 27 de novembro, fez um exame que confirmou a gravidade de sua lesão. Ferguson, que contava que a baixa de seu atacante fosse de apenas quatro ou cinco semanas, espera agora que a recuperação seja efetiva para a partida de ida das oitavas-de-final da Liga dos Campeões, em 23 de fevereiro em Old Trafford contra o Milan.