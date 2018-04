Van Persie, James e irlandesa disputam Prêmio Puskás

Protagonistas na disputa de gol mais bonito da Copa do Mundo, o colombiano James Rodríguez e o holandês Robin Van Persie também vão concentrar as atenções no Prêmio Puskás, que será entregue ao dono do gol mais bonito do ano em cerimônia da Fifa, no dia 12 de janeiro. James e Van Persie disputarão o prêmio com a irlandesa Stephanie Roche.

James brilhou na Copa do Mundo ao marcar um golaço na partida da Colômbia contra o Uruguai, pelas oitavas de final. Ele dominou no peito na entrada da área e bateu de primeira para as redes. Pelo belo lance, o gol foi eleito o mais bonito do Mundial, superando a cabeçada de Van Persie.

O holandês contribuiu para a goleada sobre a Espanha ainda na fase de grupos ao acertar linda cabeçada por cobertura. Finalista ao prêmio de gol mais belo da Copa, Van Persie repetiu a dose na Fifa e agora tem a chance de levar a honraria que ficou com James no Brasil.

Para tanto, terá que superar a irlandesa Stephanie Roche. Em uma partida do seu Peamount United contra o Wexford Youths, em rodada do campeonato nacional, no fim de outubro do ano passado, ela deu um chapéu na rival e, sem deixar a bola tocar no chão, acertou lindo chute de voleio. Stephanie defende atualmente o ASPTT Albi, da França.