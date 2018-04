Van Persie marca 2 e Arsenal chega à 5ª vitória seguida

Com o resultado, o Arsenal acumulou sua quinta vitória seguida e deu mais um passo rumo à recuperação na tabela. O time chegou aos 22 pontos e alcançou a provisória sexta colocação. O Norwich ocupa a nona posição, com 13.

Neste sábado, o Arsenal não se intimidou com a torcida contra e partiu para o ataque no início. Os visitantes, contudo, desperdiçaram boas chances de gol, principalmente com Gervinho, e foram "punidos" com o gol dos anfitriões, aos 16. Morison abriu o placar.

A reação teve início dez minutos depois. Walcott escapou pela direita e cruzou rasteiro na área para Van Persie completar para as redes. A virada veio com o mesmo Van Persie. Ele recebeu passe pela direita, invadiu a área e bateu na saída do goleiro aos 14 minutos do segundo tempo.

O Arsenal volta a campo já na quarta-feira para duelar com o Borussia Dortmund, em casa, pela fase de grupos da Liga dos Campeões. Pelo Inglês, o time londrino jogará diante de sua torcida contra o Fulham no próximo sábado.