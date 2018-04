Van Persie resolve, Manchester United ganha e já é o terceiro

Com dois gols de Robin van Persie, o Manchester United conquistou um grande resultado nesta segunda-feira. Fora de casa, em duelo direto pelo G4 do Campeonato Inglês, venceu o Southampton por 2 a 1 e alcançou o terceiro lugar no torneio, entrando na zona de classificação para a Liga dos Campeões.

Afinal, depois de cinco vitórias seguidas, o time de Louis van Gaal chegou aos 28 pontos, deixando para trás não apenas o Southampton (26), mas também o West Ham (27), ao fim da 15.ª rodada. O Arsenal, com 23, ficou para trás. À frente, brigam pelo título o Chelsea (36) e o Manchester City (33). Sensação no Inglês pelo segundo ano seguido, o Southampton tem que lidar com a má fase. Não vence há quatro jogos e perdeu os últimos três.

Nesta segunda-feira, jogando em casa, o Southampton dominou o jogo. Segundo as estatísticas oficiais, deu 15 chutes a gol, contra três do Manchester. Goleiro da seleção inglesa, Forster não fez nenhuma defesa, mas buscou duas bolas no fundo das redes.

Aos 12 minutos, Van Persie abriu o placar completando boa jogada individual de Rooney, que deixou o centroavante cara a cara com o goleiro. Pegando uma sobra após cobrança de escanteio, o italiano Pellè deixou tudo igual, aos 31.

O Southampton continuou pressionando, mas acabou levando o segundo gol em um lance de persistência. Rooney bateu falta com força, a bola ia saindo para a linha de fundo, mas Van Persie colocou o pé nela, quase sem ângulo, e conseguiu mandar para dentro. Radamel Falcao Garcia mais uma vez viu tudo do banco de reservas.