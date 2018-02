Van Persie vai desfalcar o Arsenal por mais de um mês O atacante holandês Robin van Persie vai ficar pelo menos seis semanas afastado do time do Arsenal, por causa de uma fratura no quinto metatarso (o dedinho) do pé esquerdo, sofrida no jogo de domingo, quando sua equipe venceu o Manchester United por 2 a 1, de virada, graças a um gol de Henry nos acréscimos. "Vai ser um grande desfalque, por Robin vem fazendo uma excelente temporada", lamentou o técnico Arsène Wenger. Van Persie, titular da seleção da Holanda, é o artilheiro do Arsenal no Campeonato Inglês, com 11 gols - se contundiu justamente no momento em que marcou o gol de empate contra o Manchester. "Não sabemos quanto tempo ele ficará de fora, mas serão pelo menos seis semanas", explicou Wenger, que assim não poderá contar com o jogador na primeira partida das oitavas-de-final da Liga dos Campeões - atual vice-campeão, o Arsenal visita o PSV Eindhoven em 20 de fevereiro e decide a vaga em casa no dia 7 de março.