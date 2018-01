Vandalismo suspende Milan x Torino A violência da torcida do Torino, no Estádio Delle Alpi, provocou a suspensão da partida entre o time da casa e o Milan, neste sábado, na abertura da 22ª rodada do Campeonato Italiano. O Milan, de Rivaldo, Serginho e Roque Júnior, vencia por 3 a 0 e os torcedores do Torino, inconformados com a fraca campanha da equipe na competição, protagonizaram cenas de vandalismo. Quebraram as cadeiras das tribunas e das arquibancadas e as atiraram para dentro do campo. A polícia foi obrigada a intervir e o jogo foi suspenso aos 18 minutos da segunda etapa. A Comissão Disciplinar da Liga Italiana deverá dar os pontos ao Milan, que, com esta vitória, chega aos 46 pontos. A líder Juventus venceu, fora de casa, o Como, lanterna do Campeonato Italiano, por 3 a 1 e agora soma 48 pontos. O zagueiro brasileiro Juarez, do Como, fez o primeiro gol do jogo, só que contra. Marco di Vaio ampliou e Mauro Camoranesi marcou o terceiro. Fábio Pecchia descontou para a equipe da casa. Neste domingo, a Inter de Milão busca a reabilitação diante do Piacenza - a equipe vem de derrota para o Chievo, pelo Italiano, e para o Barcelona, pela Liga dos Campeões. Se ganhar, se iguala à Juve na liderança. O Piacenza tem apenas 16 pontos e está ameaçado pelo rebaixamento. Uma das apostas do técnico Héctor Cúper é o atacante Batistuta, que ainda não marcou gol pela Inter. O argentino foi contratado para o lugar de Crespo, que sofreu séria contusão em janeiro. Outros jogos: Udinese x Roma, Lazio x Atalanta, Bologna x Empoli, Brescia x Reggina e Modena x Chievo.