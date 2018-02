Vânder desfalca Ponte em Niterói Preocupado em reabilitar a Ponte Preta no Campeonato Brasileiro, o técnico Marco Aurélio Moreira aproveitou ao máximo os treinamentos nesta quinta-feira. O time, porém, ainda não está definido para enfrentar o Botafogo, domingo à tarde, no estádio Caio Martins, em Niterói. O desfalque será o meia Vânder, vetado pelo departamento médico. O jogador sofreu uma lesão na coxa direita, no músculo reto-femural que é acionado no momento do chute. A contusão foi confirmada à tarde, quando Marco Aurélio voltou à fórmula com três volantes: Marcus Vinícius, Flávio e Ângelo. O zagueiro Gustavo, com um trauma no joelho direito, foi poupado, mas tem sua escalação praticamente confirmada. Marcus Vinícius deve atuar como líbero à frente dos dois zagueiros. O técnico comandou um treino tático pela manhã, em Paulínia, e o coletivo à tarde, no gramado do Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. No primeiro treino já aconteceram surpresas. A principal delas foi a entrada de Zé Maria no meio-de-campo no lugar de Rafael Rodrigues. No ataque, a saída de Rafael Ueta deu oportunidade para Júlio César e Macedo. Eles também se revezaram à tarde, com o técnico aproveitando para deixar no ar a provável escalação. O atacante Anselmo, com tendinite no joelho direito, continua vetado pelo departamento médico. O certo mesmo é que a Ponte não usará o 4-4-2 que não funcionou na derrota, em casa, para o Figueirense, por 2 a 0. A idéia é atuar no 3-5-2, com três zagueiros e três meias. O último treino será nesta sexta-feira à tarde, no Majestoso. Nesta quinta-feira mais um jogador foi liberado do elenco: o lateral Márcio Goiano. Ele é o décimo a deixar o clube nesta semana, dentro do plano da diretoria para reduzir o elenco que tinha 44 profissionais. Ao mesmo tempo, chegou ao clube o lateral direito Biro, que estava atuando no Paraguai e a diretoria acertou contrato do atacante Washington, ex-Francana e que estava atuando na Turquia.