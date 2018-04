Vanderlei admite que empate com Avaí foi ruim para o Santos

O goleiro Vanderlei reprovou o empate entre Santos e Avaí neste domingo, por 0 a 0, na Ressacada, em Florianópolis, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, a última do primeiro turno. Para ele, o resultado permitiu que Corinthians e Grêmio abrissem ainda mais vantagem na tabela - o Santos soma 35 e está doze atrás do líder e a quatro do segundo colocado.

"A gente precisava da vitória, porque o Grêmio e o Corinthians agora se distanciaram. Mas sempre é difícil, o Avaí dificultou", ponderou. "E tem o segundo turno, tem muito tempo para buscar", acrescentou o goleiro.

Na avaliação de Vanderlei, é preciso reforçar a postura do Avaí, que recentemente também segurou o empate com o líder Corinthians na Ressacada. "Jogamos para vencer, mas sabíamos que o Avaí iria se fechar. O Corinthians veio aqui e também empatou", destacou o goleiro, exaltando o equilíbrio da competição.

"O Campeonato Brasileiro é muito equilibrado. É difícil jogar contra os times que estão mal colocados na tabela, porque eles fazem o jogo da vida", afirmou o goleiro, que é cotado para ser convocado por Tite à seleção brasileira na próxima quinta-feira.

Vanderlei comentou ainda que chegou o momento de focar a Copa Libertadores. Na quinta-feira, o Santos recebe o Atlético Paranaense na Vila Belmiro, pelo jogo da volta das oitavas de final, depois de ter vencido a ida por 3 a 2. "Tivemos algumas chances, mas pontuar fora de casa sempre é importante. Agora é virar a chavinha e pensar na Libertadores", concluiu.