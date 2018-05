Vanderlei comemora tempo para treinos do Santos na reta final do Brasileirão

Vice-líder do Campeonato Brasileiro com seis pontos a menos que o Palmeiras (70 a 64), o Santos ainda acredita na conquista do título. Faltam quatro rodadas para o término da competição e o período de 10 dias de treinamentos para a próxima partida - por causa da data Fifa - está sendo ótimo para o time, de acordo com o goleiro Vanderlei.

Depois de bater a Ponte Preta no último domingo, em Campinas (SP), o Santos só voltará a campo na próxima quinta-feira contra o Vitória, no estádio da Vila Belmiro, em Santos.

"Com isso, o Dorival (júnior, técnico) tem tempo para preparar o time e recuperar alguns jogadores porque vínhamos de uma sequência de jogos que quase não tivemos tempo para treinar e essas paradas são importantes para o Dorival e para o elenco de uma forma geral", declarou o camisa 1.

Goleiro titular da defesa menos vazada do Brasileirão, o goleiro santista espera que o time consiga manter o bom desempenho visto nesse mesmo período do campeonato, no primeiro turno. "Seria importante manter (o bom desempenho), até porque fomos bem no final do primeiro turno e se mantivermos essa boa escrita, podemos chegar. Mas estamos pensando jogo a jogo. Temos mais quatro finais pela frente e precisamos vencê-las e ver como vai ser nossa classificação no final".

No treinamento desta quinta-feira, no CT Rei Pelé, Dorival Júnior testou a zaga do Santos com o argentino Fabián Noguera e Lucas Veríssimo, já que David Braz está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. A atividade teve quatro desfalques: o volante Thiago Maia (seleção brasileira sub-20), o meia Lucas Lima (seleção principal), o atacante Copete (seleção colombiana) e o meia Léo Cittadini (entorse leve no tornozelo).

Yuri, provável substituto de David Braz, treinou como volante na equipe em que estavam a maioria dos titulares e depois como zagueiro com os reservas. Com os desfalques, o time principal teve Vanderlei; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Fabián Noguera e Zeca; Renato, Yuri e Rafael Longuine; Jean Mota, Vitor Bueno e Ricardo Oliveira.