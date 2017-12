Vanderlei é homenageado em Barcelona Hoje, em Barcelona, o medalhista de bronze na maratona da Olimpíada de Atenas foi condecorado com a distinção da Fundação Ernest Lluch, em reconhecimento por seu "jogo limpo e valores olímpicos." O comportamento não agressivo de Vanderlei e o fato de ter prosseguido na competição e ter chegado em terceiro, depois de ser agarrado pelo ex-padre irlandês Cornelius Horam, quando liderava a maratona, impressionou o mundo. Ao rever, hoje, as imagens do ocorrido nas ruas de Atenas, Vanderlei se emocionou e chorou. As pessoas presentes no ato público, na capital catalã, o aplaudiram com entusiasmo. "Estou muito agradecido por esse reconhecimento", afirmou Vanderlei que, aos 35 anos, viu ficar mais longe o sonho do ouro olímpico. Ficou o exemplo máximo, o símbolo do fair play de um atleta, que experimentou uma situação inédita: ser contido por um espectador desequilibrado mental, quando liderava com quase um minuto de vantagem, a cerca de seis quilômetros do final da maratona. Seu retrospecto como fundista, no entanto, é notável: conquistou duas medalhas de ouro nos Jogos Pan-Americanos, dentre outras vitórias. Vanderlei nunca escondeu que seu primeiro objetivo, na época em que vivia na sua Cruzeiro do Oeste, no Paraná, era ser jogador de futebol. O primeiro esportista eleito pela Fundação Ernest LLuch para receber a distinção foi o técnico holandês Guus Hiddink, pela sua luta para a proibição do símbolo nazista no estádio do time de futebol do Valência. Ano passado a fundação reconheceu os esforços da direção do Barcelona no combate à violência no Nou Camp.