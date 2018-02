Vanderlei ganha chance como titular do Atlético Mineiro O Atlético-MG busca recuperação neste domingo, depois de ter perdido na estréia do Campeonato Mineiro: 3 a 2 para o Villa Nova. O adversário dessa vez, pela segunda rodada da competição, é o Tupi, em jogo que começa às 16 horas, em Juiz de Fora. O técnico Levir Culpi resolveu fazer uma mudança no time do Atlético. Como Galvão está contundido, o atacante Vanderlei ganha uma chance como titular - entrou no segundo tempo na abertura do Campeonato Mineiro. Reforço do clube para 2007, ele foi o artilheiro da Série B do Brasileiro no ano passado, quando fez 21 gols pelo Gama. As outras partidas da segunda rodada do Campeonato Mineiro que acontecem neste domingo são: Ipatinga x Caldense, Villa Nova x Rio Branco e Democrata-GV x Democrata-SL. A rodada foi aberta na quarta-feira, com América 1 x 0 Ituiutaba.