Vanderlei Luxemburgo assina nesta terça com o Palmeiras

Não há mais impasse burocrático para Vanderlei Luxemburgo assinar com o Palmeiras. Com a confirmação de Emerson Leão no Santos, ele está livre para se acertar com outro clube, sem o risco de ter que pagar a multa rescisória. O anúncio deve ocorrer nesta terça-feira, após quase duas semanas de uma novela que começou com a demissão de Caio Júnior, no dia 5. Luxemburgo esteve reunido nesta segunda-feira com diretores do departamento de futebol do Palmeiras na sede da Traffic, agência que investirá R$ 40 milhões na contratação de reforços para o time. Empolgado com essa parceria, o treinador até já indicou alguns nomes. Dirigentes garantem que está tudo certo entre o clube e Luxemburgo. O contrato terá um ano de duração e o salário será pago integralmente pelo Palmeiras. A Traffic entrará com investimento apenas na contratação de reforços. A demora no anúncio da contratação de Luxemburgo se dá por dois motivos: cauteloso, o treinador esperava que o Santos arranjasse um substituto para seu lugar, antes de se acertar com outro clube, eliminando assim o risco de pagar multa rescisória ao Peixe. Além disso, o Palmeiras não queria desviar o foco da mídia do anúncio da parceria com a WTorre, empresa de engenharia que transformará o Palestra Itália numa arena multiuso. O coquetel de lançamento da parceria foi ontem à noite. Nada mais impede o retorno de Luxemburgo - nem suposta oferta que teria recebido de um time inglês. Mesmo assim, precavida, a diretoria deixou de sobreaviso Dorival Júnior. Em sua quarta passagem pelo Palmeiras, Luxemburgo deverá trazer apenas o preparador físico Antônio Mello. O Palmeiras pretende manter o restante da comissão técnica e sugerir a contratação do ex-jogador Evair para ser seu auxiliar.