Vanderlei Luxemburgo diz que seria campeão com o Palmeiras

O técnico Vanderlei Luxemburgo, atualmente no Santos, afirmou nesta terça-feira que teria sido campeão brasileiro com até três rodadas de antecedência se tivesse permanecido no Palmeiras até o final do campeonato.

"Com todo respeito ao Muricy (Ramalho, atual técnico do Palmeiras), eu teria sido campeão com duas ou três rodadas de antecedência. Eu sou bom, eu sei que eu sou bom", disse o treinador em entrevista ao SporTV.

Luxemburgo ressaltou a qualidade de Muricy, mas garantiu que seu conhecimento sobre o clube e o domínio do elenco prevaleceriam. "O Muricy era fortíssimo no São Paulo porque conhecia e dominava o clube, assim como eu dominava o Palmeiras. Se eu tivesse colocado a vantagem que o Palmeiras colocou, teria ganhado o campeonato, pois a minha história mostra isso", comentou.

"Se o Muricy continua no São Paulo e eu no Palmeiras, os dois times iam brigar pelo título até o final. Não estou falando que o Muricy é incompetente, pois ele é extremamente competente, mas ele tinha o domínio do São Paulo. No Palmeiras, teve que se adaptar ao novo ambiente. Se eu fosse para o São Paulo, teria a mesma dificuldade", concluiu.

Luxemburgo comandou o Palmeiras até junho, quando se desentendeu com a diretoria do clube e acabou demitido. Para o seu lugar, foi contratado o técnico Muricy Ramalho. Hoje, o Palmeiras está em terceiro no Brasileirão, com 62 pontos, e precisa de um vitória na partida de domingo, fora de casa, contra o Botafogo, e ainda torcer por uma combinação de resultados para ficar com o título.