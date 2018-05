Vanderlei Luxemburgo é o novo técnico do Atlético-MG

O presidente do Atlético-MG, Alexandre Kalil, anunciou nesta terça-feira a contratação do treinador Vanderlei Luxemburgo. O técnico assinou acordo de dois anos, e dirigirá o clube mineiro pela primeira vez na carreira. Em 2003, ele foi campeão brasileiro pelo arquirrival Cruzeiro.

"Luxemburgo vem aí", escreveu Kalil em sua página no Twitter. O presidente atleticano tem utilizado a ferramenta para anunciar em primeira mão as novidades da equipe.

Em 2009, Luxemburgo começou a temporada no Palmeiras e foi demitido ainda durante o primeiro turno do Campeonato Brasileiro, por divergências com a diretoria do clube. Depois, o treinador assumiu o Santos e fez campanha apenas mediana, encerrando a competição em 12.º lugar.

O Atlético-MG, por sua vez, começou o Brasileiro de forma promissora e chegou a liderar a competição sob o comando de Celso Roth. Mas, depois de cinco derrotas consecutivas nas rodadas finais, o time caiu para o sétimo lugar, ficando fora até mesmo da Libertadores do próximo ano.