Vanderlei Luxemburgo é o novo técnico do Atlético-MG O presidente do Atlético-MG, Alexandre Kalil, anunciou nesta terça-feira a contratação do treinador Vanderlei Luxemburgo. O técnico assinou acordo de dois anos, e dirigirá o clube mineiro pela primeira vez na carreira. Em 2003, ele foi campeão brasileiro pelo arquirrival Cruzeiro.