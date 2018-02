Vanderlei Luxemburgo exige time forte para ficar no Santos

A falta de dinheiro para investir na formação de um time de primeira linha pode estar tirando Vanderlei Luxemburgo do Santos para a próxima temporada. Os dirigentes querem disputar o Campeonato Paulista com uma equipe mais limitada e só depois contratar reforços possíveis para tentar o terceiro título do clube na Copa Libertadores da América, além da conquista do tri paulista. "Temos uma receita e uma despesa que poderão ser modificadas no começo do ano, de acordo com os resultados do trabalho que se faz no Clube dos 13 com contratos de televisão", disse o vice-presidente Norberto Moreira da Silva. Ele acredita que o Santos terá cotas maiores em 2008 e poderá receber antecipadamente uma importância para se reforçar, além de dos prêmios a que terá direito se for campeão etadual, e dos bônus dos patrocinadores. O técnico, que também interessa ao Palmeiras e inclusive teve uma reunião com investidores do clube da capital na segunda-feira à noite, apresentou as suas exigências e agora aguarda uma resposta. O mesmo acontece do outro lado. Consta que o prazo para uma decisão termina nesta quinta-feira. O gerente administrativo e financeiro, Dagoberto Fernando dos Santos, levou para o almoço dos dirigentes com o técnico na terça, as planilhas para mostrar o fluxo do caixa santista. Mostrou que o dinheiro que entra não dá para cobrir as despesas, o que inviabiliza qualquer investimento no futebol, por enquanto. Mesmo assim Luxemburgo se mantém irredutível. É difícil que o técnico renove o contrato na esperança de ter a verba, em fevereiro ou março, para por em prática o seu projeto de formar um time para ser campeão. Ele teme que se repita o ocorrido quando teve Nilmar nas mãos, mas o clube lhe negou os R$ 4 milhões para contratar o atacante dos seus sonhos. Por isso, como no fim de 1997, quando trocou o Santos pelo Corinthians, alegando que o clube não lhe dava condições para fazer um bom trabalho, não será surpresa se ele assinar com o Palmeiras. "Os pontos mais complicados, como a parte financeira e a duração do contrato, já foram superados. Agora numa escala de 0 a 100, faltam cerca de 30% para Vanderlei Luxemburgo acertar a sua permanência no Santos por mais dois anos", disse o diretor de futebol, Luiz Antônio Ruas Capella. Ele foi um dos cinco dirigentes que se reuniram com o técnico durante um almoço, na terça. Porém, o próprio Capella admitiu que o Santos tem um plano B para o caso de não se chegar a um acordo com Luxemburgo. Se as partes não se entendem, não é por falta de conversa. Antes das eleições, houve contatos preliminares, por telefone. Depois da reeleição do presidente, mais duas reuniões e pelo menos três longos telefonemas. E, pelo jeito, o progresso está apenas no discurso dos dirigentes, que já se preparam para tentar contratar Dorival Júnior se Leão confirmar a transferência para um clube de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. A menos que os investidores do Palmeiras não atendam às exigências de Luxemburgo, a única saída do técnico é aceitar as condições do Santos para não ficar parado.