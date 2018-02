Vanderlei Luxemburgo não é mais técnico do Santos

O técnico Vanderlei Luxemburgo não é mais o técnico do Santos, de acordo com um post divulgado no blog do treinador, nesta quinta-feira. Após várias reuniões, a diretoria santista optou por não segurar o treinador, que agora vira o alvo principal do Palmeiras para a próxima temporada. Veja também: Emerson Leão está perto do acerto com o Santos "Infelizmente não houve acordo quanto ao planejamento. Perdemos um profissional de alto nível, mas o Santos é maior do que todos nós e vai continuar a sua vida", disse o presidente do clube, Marcelo Teixeira, no início da noite. Ao término do Campeonato Brasileiro (Santos foi o vice-campeão), Vanderlei Luxemburgo havia feito duas propostas para renovar com o clube, mas esperava pela reeleição do presidente Marcelo Teixeira, que aconteceu no sábado passado (8). Na segunda-feira, a diretoria santista parecia esperançosa em relação à permanência do treinador, já que teria chegado a um acordo financeiro, mas a situação se inverteu na terça-feira, quando Luxemburgo exigiu contratações de grandes jogadores para sonhar com a conquista da Libertadores, título que ainda falta ao treinador. De acordo com seu anúncio no blog, este clube seria do futebol inglês. Pressionado, Marcelo Teixeira deixou claro a Luxemburgo que o Santos não teria condições de montar o elenco almejado por ele, deixando o caminho aberto para que a diretoria do Palmeiras sonhasse com o retorno do treinador ao Parque Antártica, já que conquistou dois Brasileiros e três Paulistas na época áurea do clube, quando existia forte parceria com a Parmalat, algo semelhante ao que acontece hoje, já que o empresário J. Hawilla - dono da Traffic - está disposto a injetar R$ 40 milhões em contratações para a próxima temporada. NO SANTOS O técnico Vanderlei Luxemburgo assumiu o Santos pela primeira vez em 1997, voltando ao clube somente em 2004, sendo desclassificado da Libertadores para o Once Caldas (COL). Mesmo com o fracasso, o treinador permaneceu no clube e conquistou o Brasileirão do mesmo ano, ainda com Robinho como principal jogador. Depois, deixou a equipe para comandar o Real Madrid em 2005. Depois da breve passagem pelo clube espanhol, Luxemburgo retornou ao Santos, conquistando o bicampeonato paulista (2006/07), mas longe da sonhada conquista da Libertadores, mesmo tendo um time - de acordo com a diretoria - acima dos padrões que o clube poderia pagar, com jogadores como Zé Roberto. TÉCNICO DE R$ 12 MILHÕES Em dois anos, só com seus salários, Luxemburgo custou aproximadamente R$ 12 milhões ao Santos. Dos 35 jogadores que contratou, apenas Rodrigo Souto, Pedrinho, Marcos Aurélio e Kléber Pereira se firmaram como titulares. Logo depois de retornar ao clube pela terceira vez, surpreendeu até a diretoria ao dispensar Giovanni - um dos maiores ídolos da torcida santista depois da geração Pelé -, Luizão e Cláudio Pitbull. Consta que só com a contratação e a recisão desses três jogadores, clube gastou mais de R$ 5 milhões. (com Sanches Filho)