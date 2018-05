Vanderlei Luxemburgo volta a atacar presidente do Palmeiras

A rusga entre o técnico Vanderlei Luxemburgo e Luiz Gonzaga Belluzzo, presidente do Palmeiras, ainda não chegou ao seu capítulo final. Nesta quarta-feira, em sua apresentação oficial como novo treinador do Atlético Mineiro, Luxemburgo voltou a criticar o dirigente e disse que se decepcionou com a sua demissão, ocorrida no início do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, no final do mês de junho.

"Ele tomou uma decisão emocional. Tem uma visão retrógrada. Eu gosto de quem seja direto. Professor de economia, dando aula em faculdade, nunca vai quebrar. Mas vai montar uma padaria vai ver se não quebra. O que aconteceu no Palmeiras [fracasso na reta final do Brasileirão] foi por muito conta do presidente Belluzzo. Ele trata as pessoas como se só tivesse idiota ou burro no futebol", reclamou Luxemburgo.

Ao prometer ficar no Atlético-MG por dois anos, o treinador aproveitou para criticar o presidente do Palmeiras. "A minha segurança é a minha competência, a minha história no futebol. Se aparecer mais um Belluzzo eu não garanto. Meu projeto é de dois anos e ser campeão nos dois anos. O contrato tem cláusula. O contrato é feito para ser cumprido, mas se o Kalil quiser eu saio. Mas eu vou ficar porque tenho certeza que eu vou", comentou.