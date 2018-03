Vanderlei machuca mão e desfalca Santos no domingo e em clássico

O Santos confirmou neste sábado a fratura na mão de Vanderlei e o goleiro virou desfalque certo para o jogo deste domingo, contra o Red Bull Brasil, e também para o clássico da próxima quarta-feira, contra o São Paulo, na Vila Belmiro. Vladimir deve ser o titular nestes dois jogos.

O departamento médico não divulgou um prazo de recuperação para o jogador, que sofreu a fratura no dedo anelar da mão esquerda. Vanderlei levou uma pancada no local quando saía do gol em uma bola aérea durante o treino desta sexta. Exames realizados na manhã deste sábado confirmaram a fratura.

Trata-se da quarta baixa do time santista para o duelo deste fim de semana, válido pela segunda rodada do Paulistão. Renato, David Braz e Ricardo Oliveira também estão de fora. Em compensação, o técnico Dorival Júnior terá ao menos quatro novidades na equipe.

Recém-contratado, o volante Leandro Donizete vai substituir Renato. No banco, o treinador terá o zagueiro Cleber e os atacantes Bruno Henrique e Kayke, todos regularizados na CBF nos últimos dias.

"São quatro reforços importantes que começam a entrar no clima da equipe, É fundamental que eles estejam em condições de jogo para fazermos um grande campeonato", disse Dorival, sem indicar o time titular para o jogo deste domingo.

Confira a lista de relacionados do Santos:

Goleiros: João Paulo e Vladimir;

Laterais: Caju, Matheus Ribeiro, Victor Ferraz e Zeca;

Zagueiros: Cleber Reis e Lucas Veríssimo;

Meio-campistas: Jean Mota, Leandro Donizete, Léo Cittadini, Lucas Lima, Rafael Longuine, Thiago Maia, Vitor Bueno e Yuri;

Atacantes: Arthur Gomes, Bruno Henrique, Jonathan Copete, Kayke, Rodrigão, Thiago Ribeiro.