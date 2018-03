Vanderlei passa por cirurgia na mão e desfalca Santos por tempo indeterminado

O goleiro Vanderlei, do Santos, passou por uma cirurgia neste sábado na mão esquerda e não tem previsão para retornar aos gramados. O clube informou que o jogador está no Hospital Vitória, em Santos, e deverá receber alta neste domingo.

O jogador se machucou durante treino de sexta-feira. Segundo o departamento médico, ele sofreu uma fratura no dedo anelar e uma luxação no dedo médio da mão esquerda. Com isso, ficará de fora do duelo do Santos contra Red Bull Brasil neste domingo, no Pacaembu, pela segunda rodada do Campeonato Paulista.

Em nota divulgada no seu site oficial, o clube informou que o processo de reabilitação começará na segunda-feira. Trata-se da quarta baixa do time santista, que já não conta com Renato, David Braz e Ricardo Oliveira.

Em compensação, o técnico Dorival Júnior terá ao menos quatro novidades na equipe para domingo. Recém-contratado, o volante Leandro Donizete entrará na vaga de Renato. No banco, o treinador terá o zagueiro Cleber e os atacantes Bruno Henrique e Kayke, todos reforços e regularizados na CBF nos últimos dias.