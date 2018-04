Vanderlei Pereira é o novo presidente da Ponte Preta

O novo presidente da Ponte Preta é Vanderlei Pereira. O diretor financeiro, braço direito de Sérgio Carnielli, presidente de honra do clube, foi aclamado na noite de quinta-feira, em uma assembleia do conselho deliberativo, no salão nobre do clube. Ele terá ao seu lado, como primeiro vice-presidente, Giovanni Dimarzio, e como 2º vice-presidente, Hélio Kazuo.

Pereira assume o posto deixado por Márcio Della Volpe e terá a missão de montar o elenco para a disputa, principalmente, do Campeonato Brasileiro de 2015. O mandato será de três anos. Cerca de 300 conselheiros tiveram direito a voto, divididos entre 150 conselheiros eleitos e 150 conselheiros natos, porém, como era chapa única, não houve objeções.

O diretor financeiro foi indicado pelo próprio Sérgio Carnielli, na chapa "Sempre Ponte Preta". A ideia era que o próprio presidente de honra do clube assumisse de novo o posto deixado por Della Volpe, mas foi impedido pela Justiça.

Carnielli teve o seu mandato cassado em 2009, depois de supostas irregularidades na contratação de uma empresa de auditoria em 2006 e 2007. O departamento jurídico da Ponte Preta espera a publicação da decisão judicial para entrar com um novo recurso.