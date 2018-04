Vanderlei visita treino da Seleção Os atletas da Seleção já estavam participando neste sábado de treino físico no estádio quando receberam a visita do maratonista Vanderlei Cordeiro. Ele abraçou um por um e levou um susto quando o coordenador-técnico Zagallo entrou em sua frente e o agarrou, com um grito. "Ele pensou que era o irlandês. Deu um salto para trás", contou Zagallo, no momento em que Cordeiro recebia o aperto de mãos de alguns jogadores. Admirador de Ronaldo, Cordeiro identificou-se rapidamente com o atacante. "Assim como eu, ele passou por dificuldades, mas com espírito de luta soube superá-las, pois tinha um objetivo na cabeça", declarou o medalhista de bronze em Atenas, referindo-se à inoportuna ação do irlandês Cornelius Horan, que invadiu a pista durante a prova da maratona na Olimpíada da Grécia e agarrou o brasileiro, então na liderança do percurso. O maratonista se disse torcedor do Flamengo e foi ao Morumbi "para ver de perto como é o ambiente do futebol".