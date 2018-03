Vandinho já treina no São Paulo O atacante Vandinho, de 18 anos, artilheiro da Copa São Paulo de Futebol Júnior pelo Paraná com seis gols em sete jogos, fez seu primeiro treino ontem no São Paulo. "Acho que fui bem, corri bastante, mas não estou 100% fisicamente. Daqui a uns 10 dias já poderei jogar normalmente." Depois da Copa São Paulo, Vandinho passou por um um período de testes no São Paulo. E agradou muito. Participou de um torneio de juniores na Suíça e marcou quatro gols em cinco jogos. Foi contratado. A negociação demorou a sair porque o empresário Luiz Alberto, dono dos direitos de Vandinho, não aceitava que ele fosse integrado aos juniores. "Se for para o time de base, ele fica no Paraná e joga o Campeonato Brasileiro", disse várias vezes. Vanderson da Silva Souza, de 18 anos, 1,78m e 64 quilos, o Vandinho, se define como um jogador parecido com Diego Tardelli. " Gosto mais de sair da área, vir buscar o jogo e chegar com a bola dominada." Ele e Paulo Mattos, também dos juniores, são as opções possíveis para Paulo Autuori quando não puder contar com os três atacantes do elenco: Diego Tardelli, Luizão e Grafite. O clube ainda busca reforços.