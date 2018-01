Vantagens da cartolagem são atraentes O Distrito Federal ainda não tem um time de futebol de grande tradição. Mas os políticos descobriram que ser cartola ou patrono de um deles pode render muitos votos e garantir mandatos. Antes de o Brasiliense chegar à final da Copa do Brasil, o Gama, que sempre foi apadrinhado por políticos, era o time do Distrito Federal mais conhecido no País. Leia mais no Estadão