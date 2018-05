Varane e Carvajal ficam fora de treino e devem desfalcar Real contra Barcelona

O zagueiro Varane e o lateral-direito Carvajal ficaram de fora do treino do Real Madrid desta sexta-feira e devem desfalcar a equipe no clássico contra o Barcelona, domingo, às 15h45 (de Brasília), no Camp Nou, pela antepenúltima rodada do Campeonato Espanhol.

+ Iniesta volta aos treinos deve ser relacionado contra Real Madrid

Varane realizou trabalho na academia de recuperação muscular. Já Carvajal já havia ficado de fora do duelo de meio de semana contra o Bayern de Munique por conta de uma lesão muscular. Nesta sexta-feira seguiu tratamento de olho na decisão da Liga dos Campeões contra o Liverpool no dia 26, em Kiev, na Ucrânia.

Por conta da decisão do principal torneio de clubes europeus, pode ser também que o técnico Zinedine Zidane opte por poupar outros jogadores do setor defensivo, como o zagueiro Sergio Ramos e o lateral-esquerdo Marcelo. Esses quatro jogadores são titulares absolutos e atuam em posições que o time madrilenho sofre com peças de reposição.

O Real Madrid vem de um desgastante confronto contra o Bayern de Munique pelas semifinais da Liga dos Campeões. Depois de vencer os alemães por 2 a 1 no jogo de ida, fora de casa, a equipe de Cristiano Ronaldo garantiu a classificação após empatar por 2 a 2 no Santiago Bernabéu.

Para evitar qualquer problema, Zidane ainda não informou se mandará a campo um time misto ou se usará o que tem de melhor. O clássico perdeu um pouco importância já que o time catalão conquistou o título antecipado do Espanhol na última rodada. Mas restou ao Real Madrid a oportunidade de carimbar a faixa e impedir que o arquirrival conquiste a competição de maneira invicta. Até aqui, após 34 rodadas, o Barcelona tem 26 vitórias e oito empates.