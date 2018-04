Varane é operado após lesionar joelho em jogo do Real

O defensor lesionou o menisco do seu joelho direito na partida que terminou empatada por 1 a 1, resultado que assegurou o título espanhol por antecipação ao Barcelona. Com isso, a equipe de Messi já jogou como campeã no último domingo na vitória por 2 a 1 sobre o Atlético de Madrid, na capital espanhola.

Por causa da cirurgia, Varane irá desfalcar o Real por um período previsto de cerca de dois meses e só voltará a atuar pela equipe na próxima temporada do futebol europeu. A lesão sofrida no último sábado fez o francês virar desfalque de última hora do time de José Mourinho para a final da Copa do Rei, contra o Atlético de Madrid, marcada para acontecer na próxima sexta-feira, no Estádio Santiago Bernabéu.

Após a folga de domingo, o Real começou a se preparar nesta segunda-feira para a decisão e a principal novidade do primeiro treino da semana visando o confronto foi a presença do volante Khedira, recuperado de lesão.