Varane se lesiona e será desfalque do Real em final

MADRI - Além de ficar apenas no empate por 1 a 1 diante do Espanyol e ver o rival Barcelona ficar com o título espanhol antecipado por causa desse resultado, o Real Madrid teve outro motivo para lamentar neste sábado. O zagueiro Varane deixou o gramado do estádio Cornellá-El Prat logo aos 19 minutos do primeiro tempo com lesão no joelho, e o técnico José Mourinho já descartou sua presença na decisão da Copa do Rei.

"Não quero me adiantar aos serviços médicos, mas em princípio tem alguma gravidade, média digamos, que o impossibilitará de jogar a final da Copa do Rei e duas ou três partidas que faltam no Espanhol. Temos alternativas. É uma posição em que temos gente jogando bem e que está bem. Obviamente sentimos muito por ele não estar em uma partida que todos querem jogar, mas não vamos dramatizar porque temos soluções", disse o técnico José Mourinho.

Sem Varane, Pepe, Ricardo Carvalho e Albiol devem brigar por uma vaga para formar a dupla de zaga com Sergio Ramos. O jovem jogador francês, de 20 anos, precisou deixar o campo amparado neste sábado, com suspeita de lesão no menisco do joelho direito, e por isso não entrará em campo diante do Atlético de Madrid, sexta-feira, na decisão da Copa do Rei, que será realizada no Santiago Bernabéu.