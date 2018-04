Vardy admite conduta imprópria e pode pegar jogo extra de suspensão no Leicester

Por ter admitido a conduta após acusação da Associação de Futebol da Inglaterra (FA, na sigla em inglês), o jogador corre o risco de levar uma partida extra de suspensão. Por causa do cartão vermelho, ele já está automaticamente fora do confronto diante do Swansea, no próximo domingo, em casa, pela 35ª rodada do Inglês.

Vardy solicitou uma audiência pessoal para ser julgado pelo comitê disciplinar da FA, em tentativa de evitar este duelo extra de gancho. E, caso seja condenado neste julgamento ainda com data a ser marcada pela entidade, o atleta não poderá enfrentar o Manchester United, no Old Trafford, no dia 1º de maio.

No jogo entre Leicester e West Ham, o árbitro Moss tomou decisões polêmicas no final da partida e foi alvo da fúria de Vardy, que chegou a apontar o dedo indicador para o rosto do juiz. Na ocasião, os jogadores do líder do Inglês reclamaram da expulsão de Vardy por uma simulação, da marcação do pênalti para o West Ham e da não marcação de uma penalidade máxima sobre Huth.

Nesta reta final do Campeonato Inglês, na qual só restam quatro rodadas a serem disputadas, o Leicester está cinco pontos à frente do vice-líder Tottenham, que na segunda-feira encara o West Bromwich, em casa.