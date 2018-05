Vardy decide, Leicester bate Liverpool e ganha força na liderança

O Leicester City é o líder do Campeonato Inglês e não é à toa. Nesta terça-feira, numa rodada que contou com praticamente todos os principais clubes do País em campo, o Leicester foi protagonista. Recebeu a boa equipe do Liverpool e ganhou com autoridade, por 2 a 0. Vardy fez os dois gols, um deles uma pintura. Manchester City, Tottenham e Manchester United também venceram. O Arsenal só empatou em casa com o Southampton.

Artilheiro do Inglês, agora com 18 gols, Vardy, de 29 anos, abriu o placar num golaço aos 15 minutos do segundo tempo. Após lançamento longo, ele deixou a bola quicar e bateu de primeira, de longe, encobrindo o goleiro Mignolet, que nada poderia fazer. Onze minutos depois o atacante inglês fez mais um, desta vez em lance de oportunismo, aproveitando sobra na área.

Com 50 pontos em 24 rodadas, o Leicester City, comandado por Claudio Ranieri, continua com três pontos de folga sobre o Manchester City. O futuro time de Pep Guardiola também venceu nesta terça-feira, fazendo magro 1 a 0 sobre o Sunderland, fora de casa. Agüero fez o único gol do jogo, aos 16 minutos, depois de bobeada da zaga. O argentino recebeu livre na área, dominou com a esquerda e bateu de bico, com a direita.

O Tottenham também manteve sua perseguição, um pouco mais distante, ao vencer o Norwich City por 3 a 0, com dois gols de Harry Kane e um de Bamidele Alli. Dos ponteiros, só o Arsenal tropeçou, ficando no 0 a 0 com o Southampton, em pleno Emirates Stadium. Os dois rivais londrinos têm 45 pontos, contra 47 do Manchester City.

O Manchester United vem no quinto lugar, com 40 pontos, depois de mais uma vitória. Nesta terça-feira, a equipe de Louis Van Gaal fez 3 a 0 sobre o Stoke City, com um gol de cada homem de frente: Lingard, Rooney e Martial. Após mais de um mês, o brasileiro Andreas Pereira voltou a ser aproveitado.

A rodada ainda teve outros três jogos. Em Londres, o West Ham venceu o lanterna Aston Villa por 2 a 0 e se manteve em sexto, com 39 pontos. Também na capital inglesa, Crystal Palace recebeu o Bournemouth e perdeu de virada, por 2 a 1. Já o West Bromwich evitou a derrota para o Swansea City com um gol de Rondón aos 47 minutos do segundo tempo. A partida terminou em 1 a 1.

Agora a briga logo acima da zona de rebaixamento tem o Swansea com 26 pontos o Norwich com 23. O Newcastle, com 21, pode deixar a zona de degola na quarta-feira, quando visita o Everton.