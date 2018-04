Vargas é convocado e pode perder 1º Gre-Nal do ano

SANTIAGO - Contratar um jogador de seleção é um risco para qualquer time brasileiro. Por conta do calendário, não é pequena a chance de perdê-lo para uma partida importante. O Grêmio ainda nem estreou Vargas e já começa a se preocupar com isso. Nesta terça-feira, o atacante foi convocado pelo Chile e pode perder o primeiro Gre-Nal do ano.

Isso porque Vargas foi chamado para participar do amistoso do dia 6 de fevereiro contra o Egito, no Estádio Vicente Calderón, em Madri, capital da Espanha. E o Gre-Nal do primeiro turno do Campeonato Gaúcho está marcado para o domingo anterior, dia 3, às 19h30, em Erechim, a quase 400 quilômetros de Porto Alegre. A Federação Chilena ainda não divulgou a programação para o jogo, mas a logística deve atrapalhar que Vargas possa atuar no clássico.

Essa é a segunda convocação feita pelo técnico Jorge Sampoli, que assumiu o Chile em novembro - a primeira contou apenas com jogadores locais, para amistosos contra Senegal e Haiti, nos últimos dias. O treinador optou por deixar de fora o meia Valdivia, que atua no Palmeiras, e que vivia a expectativa de ser convocado.

Por outro lado, o zagueiro Marcos González, do Flamengo, brasileiro naturalizado chileno, foi chamado. Ele vai desfalcar o time carioca diante do Friburguense, pela sexta rodada da Taça Rio.

Confira a lista de convocados:

Goleiros - Claudio Bravo (Real Sociedad) e Miguel Pinto (Atlas-MEX).

Defensores - Marcos González (Flamengo), Gonzalo Jara (Nottingham Forest-ING) e Mauricio Isla (Juventus).

Meio-campistas - Gary Medel (Sevilla), Carlos Carmona (Atalanta), Arturo Vidal (Juventus), Felipe Seymour, (Genoa), Marcelo Díaz (Basel-SUI), Felipe Gutiérrez (Twente-HOL), Matías Fernández (Fiorentina), Bryan Rabello, (Sevilla) e Jean Beausejour (Wigan).

Atacantes - Humberto Suazo (Monterrey-MEX), Eduardo Vargas (Grêmio), Alexis Sánchez (Barcelona), Fabián Orellana (Granada) e Angelo Henríquez (Wigan).