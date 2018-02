Vargas e Ferreira são chamados para amistoso da Colômbia Os meias Fabián Vargas, do Internacional, e David Ferreira, do Atlético Paranaense, foram convocados nesta terça-feira pelo técnico da seleção colombiana, Jorge Luis Pinto para o amistoso contra o Uruguai, no dia 7 de fevereiro, em Cúcuta. A lista completa tem 28 jogadores, e o técnico evitou atletas que atuam no futebol europeu - foram chamados apenas atletas que atuam no futebol sul-americano, à exceção de alguns que estão no México. A idéia de Pinto é reuniu a equipe já na próxima segunda-feira, dia 29, e ficar com os atletas até o dia 1.º de fevereiro, e reencontrar os jogadores na outra segunda, dia 5. Depois do amistoso, o técnico quer fazer um jogo-treino com o Cúcuta, atual campeão nacional, "para que todos possam jogar". "Quero ter a maior quantidade possível de jogadores para esse período de adaptação", diz o técnico, cuja meta principal é a conquista da Copa América, que será em junho e julho, na Venezuela. No segundo semestre, começam as Eliminatórias da Copa de 2010, que devem repetir o molde das disputas anteriores, com as dez seleções se enfrentando em turno e returno. A presença dos colombianos na seleção não deve desfalcar os times brasileiros na disputa dos Estaduais, já que Vargas acabou de se reapresentar ao Inter e só deve jogar na estréia da equipe na Libertadores, no dia 21 de fevereiro, contra o Nacional, enquanto Ferreira treina com o time principal do Atlético, que vai priorizar a Copa do Brasil, enquanto a equipe B joga o Paranaense. Confira todos os convocados: Goleiros - Miguel Calero (Pachuca-MEX), Róbinson Zapata (Cúcuta) e David Ospina (Nacional de Medellín). Defensores - Hayder Palacio (Deportivo Cali), Jairo Suárez (Santa Fe), Aquivaldo Mosquera (Pachuca-MEX), Wálter Moreno (Cúcuta), Nelson Rivas (River Plate-ARG), Edgar Zapata (Vera Cruz-MEX), Braynner García (Cúcuta), Stiven Vélez (Nacional de Medellín), Mauricio Casierra (Estudiantes-ARG) e Jaír Benítez (Deportivo Cali). Meio-campistas - Álvaro Domínguez (Newell´s Old Boys-ARG), Vladimir Marín (Libertad-PAR), David Ferreira (Atlético Paranaense-BRA), Jhonathan Estrada (Millonarios), Fabián Vargas (Internacional-BRA), José Amaya (Nacional de Medellín), Rubén Darío Velásquez (Deportivo Cali), Danilson Córdoba (Independiente Medellín), Cristian Marrugo (Santa Fe) e Jaime Castrillón (Independiente Medellín). Atacantes - Luis Gabriel Rey (Morelia-MEX), Tressor Moreno (Vera Cruz-MEX), Hugo Rodallega (Monterrey-MEX), Radamel Falcao García (River Plate-ARG) e César Valoyes (Independiente Medellín).