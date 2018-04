Vargas é inscrito e viaja para reforçar o Grêmio contra a LDU

QUITO - O Grêmio sempre indicou que corria contra o tempo para inscrever o chileno Eduardo Vargas na Libertadores para poder contar com ele na partida de volta da fase preliminar, quarta-feira que vem, em Porto Alegre. Mas tudo não passava de uma estratégia do técnico Vanderlei Luxemburgo. O atacante já viajou para Quito e pode estrear já nesta quarta-feira, contra a LDU.

O que chama atenção é que o Grêmio escolheu viajar com uma semana e meia de antecedência para Quito, visando uma melhor adaptação à altitude. Mas Vargas só deverá chegar à cidade às 13h de quarta-feira, sete horas antes da partida. A viagem vai durar, no total, quase um dia inteiro. O chileno treina em Porto Alegre desde domingo, tendo chegado, vindo do Napoli, no sábado pela manhã.

A diretoria já havia optado, na segunda, por adiar o envio da lista de inscritos à Conmebol, aceitando a multa de apenas US$ 5 mil dólares, valor irrisório perto do envolvido na contratação de Vargas. Tudo para ganhar mais um dia na tentativa de registrar o chileno.

Na lista, as novidades são as presenças do volante Misael, que voltou da seleção sub-20, e do meia Jean Deretti, contratado junto ao Figueirense. Por outro lado, não foram inscritos nem Fábio Aurélio nem Kléber, machucados. Werley e Léo Gago constam na lista porque precisam estar inscritos para, só assim, cumprirem os três jogos de suspensão. Caso avance à fase de grupos, o Grêmio pode colocar mais cinco nomes na relação

Confira a lista de inscritos, por ordem numérica:

1 - Dida

2 - Pará

3 - Cris

4 - Werley

5 - Souza

6 - Misael

7 - Elano

8 - Vargas

9 - Marcelo Moreno

10 - Zé Roberto

11 - Marco Antônio

12 - Marcelo Grohe

13 - Alex Telles

14 - Grolli

15 - Bressan

16 - André Lima

17 - Fernando

18 - Tony

19 - Willian José

20 - Saimon

21 - Yuri Mamute

22 - Léo Gago

23 - Leandro

24 - Busatto

25 - Jean Deretti