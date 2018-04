Vascaíno não sabe explicar ?bobeada? A falha do volante Emerson, do Vasco, no segundo gol do Botafogo ainda não saiu da memória da comissão técnica, da diretoria e do próprio atleta. Ele tentou sair jogando e errou o passe próximo da grande área vascaína. O meia Elvis dominou a bola e, sozinho, não desperdiçou a oportunidade. Botafogo e Vasco empataram, por 2 a 2, domingo, no Maracanã. Um dia após o clássico, Emerson teve de explicar novamente a "bobeada". Disse que ficou com "cara de tonto" ao ver o adversário ampliando o marcador: 2 a 0. De acordo com o volante, é a primeira vez que "essa situação desagradável" ocorre com ele. "Eu vi a bola no lugar, mas quando fui chutar acertei o chão. Foi um grande passe. Eu estou de acordo quando ouço que o Emerson foi o melhor jogador do Botafogo", declarou Emerson. O técnico Geninho começa nesta terça-feira a definir a escalação da equipe para o confronto contra o Palmeiras, domingo, em São Januário. No ataque, uma mudança já está confirmada. Anderson, suspenso, cede lugar a Muriqui.