Vascaíno pedirá desculpas para Roger O jogador Amaral, do Vasco, falou nesta terça-feira, pela primeira vez, sobre o lance que provocou a grave contusão de Roger, do Corinthians. O atleta do clube carioca cometeu falta no adversário, que caiu com o pé direito preso no gramado e sofreu fratura no tornozelo. Ele disse que vai pedir o telefone de Roger a colegas do Vasco. ?Eu vou pedir desculpas. Mas estou certo de que não houve maldade, de que não fui desleal com ele?, afirmou Amaral. ?Eu dei um empurrão no Roger, numa falta normal de jogo. Foi o jeito como ele caiu que causou a fratura. O gramado estava molhado e a trava da chuteira dele prendeu?, contou Amaral, após o treino do Vasco, nesta terça, em São Januário. O jogador repetiu que estava com a consciência tranqüila. ?Não tive culpa?. No momento da contusão, no Pacaembu, Amaral ouviu de Roger a seguinte frase logo que houve a queda. ?Quebrei a perna?. O atleta vascaíno disse que ficou nervoso ao ver a reação do colega corintiano, chorando em campo. ?Quando percebi que ele havia se machucado com gravidade, chamei os médicos. Fiquei abalado e muito triste depois ao saber da dimensão do problema. Sou admirador do futebol do Roger. Espero que ele possa se recuperar antes mesmo do prazo previsto?. Time ? O técnico Renato Gaúcho vai repetir contra o Atlético-PR, nesta quinta, em São Januário, o esquema tático, que, segundo ele, deu certo no empate do Vasco com o Corinthians, na última rodada. A equipe atuou no sistema 4-4-2, com o meia Morais exercendo a função de um terceiro atacante, para compensar a ausência de Alex Dias, machucado. Além disso, Renato Gaúcho confirmou duas alterações. Ele vai barrar o lateral-direito Claudemir, que jogou improvisado na esquerda e fez o gol da equipe no Pacaembu, para a entrada de Diego. Na zaga, Fábio Braz, suspenso, cede o lugar para Éder.