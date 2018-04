Vascaínos entram em confronto com policiais antes do clássico

Torcedores vascaínos entraram em confronto com a polícia no fim da tarde deste domingo nos arredores do Maracanã, antes do clássico entre Flamengo e Vasco, pelo Campeonato Carioca. Houve susto e muita correria no local. A confusão também atrapalhou a entrada dos demais torcedores no estádio.

Para conter a confusão, os policiais utilizaram spray de pimenta e bombas de efeito moral contra os envolvidos na briga. A Polícia Militar chegou a bloquear a rua Eurico Rabelo, que é uma das principais vias de chegada de torcedores ao estádio. Ali também fica localizada a sede da Federação de Futebol do Rio (FERJ).

Durante a semana, as forças de segurança haviam revelado um reforço no efetivo para este jogo. Cerca de 1.400 agentes foram deslocados para atuar no local. Além da Polícia Militar, homens da Guarda Municipal e seguranças particulares contratados pelos administradores do estádio integraram a operação.