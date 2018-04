Vascaínos esperam dificuldades contra o América Sem chances de classificação, América e Vasco se enfrentam neste sábado buscando motivação. Do lado vascaíno, os jogadores esperam dar continuidade à recuperação da equipe, que perdeu os quatro primeiros jogos. Já os americanos lutam para embalar no Campeonato Carioca com uma vitória sobre um dos quatro grandes do Rio.