Vasco abre o segundo turno do Carioca O Vasco começa nesta quarta-feira a sua luta pela conquista do segundo turno do Campeonato Carioca, ao enfrentar o Madureira, às 21h40, em São Januário. O time conta com a presença do meia Marcelinho Carioca, que se recuperou de contusão. O jogador participou de apenas duas partidas este ano e disse estar pronto para ajudar o clube a conquistar a Taça Rio. "Agora, só quero pensar em jogar. Estava com saudades da bola. Fomos eliminados na semifinal e temos a obrigação de vencer o segundo turno", afirmou Marcelinho. Ele não promete uma exibição de gala contra o Madureira, mas ressaltou que mostrará disposição em campo. Embora conte com Marcelinho, o técnico Geninho tem outros problemas de contusão na equipe. O zagueiro Henrique melhorou de dores lombares, mas ficará no banco de reservas. Com isso, a dupla de zaga continuará sendo formada por Wescley e Santiago. Beto também não está 100% e desfalca o Vasco mais uma vez. E como Morais cumpre suspensão, o meio-de-campo deve ser formado por Ygor, Rodrigo Souto, Júnior e o próprio Marcelinho. No ataque, Valdir deverá ter a companhia de Róbson Luís, jogador que vem agrando Geninho. Mas o recém-contratado Alex Alves pode estrear. Permanência - O jovem Morais, um dos destaques do Vasco na temporada, quer renovar contrato com o clube até 2008. O atual compromisso do jogador termina no dia 1º de março. "Quero continuar em São Januário e espero que seja por mais cinco anos. Só estou esperando a chegada do meu pai para resolver tudo", revelou.