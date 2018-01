Vasco aceita suspensão de São Januário O vice-presidente jurídico do Vasco, Paulo Reis, disse nesta terça-feira que já esperava a suspensão preventiva do Estádio de São Januário, por causa da agressão de torcedores vascaínos contra jogadores do Coritiba, após a partida no dia 25 de setembro, pelo Campeonato Brasileiro. Foi o próprio presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), Luiz Zveiter, quem anunciou a decisão. ?Não me surpreendeu. É uma medida inteligente que não se restringe ao Vasco quando algo semelhante ocorre em um estádio", afirmou Paulo Reis. ?Vamos acatar a decisão, mas se o tribunal tomar uma atitude que nos desagrade, iremos recorrer." Sobre o time, o meia Beto, recuperado de um problema estomacal, participou do treino desta terça.