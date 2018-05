Vasco acerta a renovação com quatro jogadores A diretoria do Vasco segue trabalhando firme para montar uma equipe competitiva para 2010. Depois de acertar a contratação do lateral-esquerdo Márcio Careca e do volante Jumar nesta sexta-feira, o clube anunciou a renovação de contrato com o zagueiro Fernando, os volantes Nilton, Paulinho e o meia Magno.