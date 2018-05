Vasco acerta com Rafael Coelho e Thiago Martinelli

Um dia depois de perder o meia-atacante Alex Teixeira para o futebol ucraniano, o Vasco anunciou nesta terça-feira a contratação do atacante Rafael Coelho, destaque do Figueirense e um dos artilheiros da Série B do Campeonato Brasileiro deste ano.

Rafael Coelho chegará à São Januário junto com o zagueiro Thiago Martinelli, que defendeu a camisa do Cruzeiro nesta temporada. O defensor rescindiu sei contrato com o clube mineiro na segunda-feira. Os dois jogadores serão apresentados no Vasco ainda nesta terça.

O atacante chegou a um acordo com o time carioca depois de especulações sobre uma possível ida para a Europa. Ele teria negociado com um clube da Áustria e outro da Holanda. Revelado nas categorias de base do Figueirense, onde atuou por sete anos, Rafael Coelho se destacou nesta temporada ao marcar 17 gols, chegando à artilharia da Série B, ao lado de Élton, do Vasco, e Marcelo Nicácio, do Fortaleza.