Vasco acerta contratação do atacante chileno Villanueva

O Vasco acertou a contratação, nesta quinta-feira, do atacante chileno José Luis Villanueva, que estava defendendo o Ulsan do futebol coreano. Veja também: Vasco anuncia Romário como técnico para a temporada 2008 "Estou muito feliz e com muita esperança. Chego a um campeonato muito importante e poderei dizer que na minha carreira atuei nas duas maiores competições desta parte do mundo [Argentina e Brasil]", afirmou o chileno. O atacante, que acaba de se recuperar de uma lesão na perna direita, também comemorou o fato de poder conviver com o craque Romário, confirmado nesta quinta como novo treinador vascaíno. "Ele é um grande jogador e pode me dar bons conselhos."