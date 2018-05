Vasco acerta renovações de Fernando e Nilton

Além dos atletas que se destacaram na campanha vitoriosa da Série B, mais dois reservas também estão praticamente certos para permanecerem no Vasco: o volante Paulinho e o meia Magno.

Agora, o próximo passo da diretoria vascaína é tentar as renovações de Ramon e Titi, que têm contrato com o Internacional e estão emprestados ao clube carioca. Além dos dois, o Vasco ainda tem esperanças de manter o atacante Elton, que tem propostas do exterior.

Além disso, os diretores também esperam definir em breve o nome do novo treinador vascaíno. Entre os favoritos estão Vágner Mancini, de saída do Vitória, e Ney Franco, rebaixado com o Coritiba. Silas também era pretendido, mas acabou acertando com o Grêmio.