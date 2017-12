Vasco adia para sexta reunião com Ramon O vice-presidente de Futebol do Vasco, José Luís Moreira, adiou para sexta-feira a conversa com o meia Ramon, para que o jogador possa retornar ao clube. O dirigente informou não ter conseguido se encontrar com o atleta, mas fez uma previsão otimista quanto seu retorno a São Januário. "Se dependesse de mim ele nem tinha saído do Vasco. Este é um período difícil, por isso, não conseguimos nos encontrar hoje", disse o vice-presidente de Futebol vascaíno. "Vamos aguardar sexta-feira e torcer para que tudo dê certo." Com o objetivo de evitar dívidas com jogadores, o que ocorreu com o atacante Edmundo, o vice-presidente de Futebol do Vasco tentou mostrar prudência na realização das negociações. O dirigente enfatizou que seu objetivo será o de somente contratar atletas que o clube possa pagar. "O nosso planejamento é o de exatamente honrar as dívidas e acabar com essas coisas que ficam falando: finge que paga e o outro finge que recebe", argumentou Moreira. "Sem chance de isso acontecer a partir de agora no Vasco."