Vasco adia recurso para segunda-feira O Vasco adiou para a segunda-feira sua representação no STJD para que a partida contra o Figueirense seja anulada por erros do árbitro Carlos Eugenio Simon - um dos 11 remarcados pela CBF, o jogo aconteceu na última quarta, em São Januário, e terminou empatado por 3 a 3. O motivo alegado pela diretoria do clube carioca foi de pouco tempo para edição do material de vídeo que sevirá de prova no processo.