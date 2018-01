Vasco admite ter contas bloqueadas A diretoria do Vasco divulgou nesta sexta-feira uma nota oficial em que admite que as contas do clube estão bloqueadas por causa de ações judiciais impretadas pelo ex-sócio Hércules Figueiredo, vice-presidente na chapa do candidato à presidência Roberto Dinamite, e uma outra pela Federação de Futebol do Rio (Ferj). A primeira diz respeito a ações morais. A segunda por causa dos incidentes ocorridos no jogo entre Vasco e Santos, em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro de 1994. Segunda a diretoria vascaína, os advogados do clube estão recorrendo das duas ações. Com relação à causa trabalhista envolvendo o ex-jogador Dener, que morreu em um acidente automobilístico há nove anos, a nota diz que não houve bloqueio de contas e o Vasco alega já ter pago o que lhe cabia. Em agosto deste ano, o clube foi condenado pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST) a pagar uma indenização de US$ 3 milhões para a mulher de Dener, Luciana Gabino.