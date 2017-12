Vasco afunda Paysandu na lanterna O Vasco afundou ainda mais o Paysandu na zona de rebaixamento ao vencer por 2 a 0 o time paraense no Mangueirão, nesta quarta-feira à noite, com dois gols de Alex Dias, que tem doze na competição. Os cariocas sobem para 21 pontos, enquanto que o Paysandu fica com 13 e acumula a sexta derrota em casa. Com sua torcida indo à loucura com a apatia do time dentro de campo, os jogadores saíram xingados no final da partida, ouvindo gritos de "timinho". O treinador Gilson Kleina limitou-se a lamentar, prometendo que contra o Atlético Paranaense, no sábado, novamente no Mangueirão, tudo será diferente. A partida foi sonolenta no primeiro tempo. Os dois times quase nada criaram de jogadas perigosas para os goleiros, que pouco trabalho tiveram. O Paysandu era lento, às vezes irritante, no meio-campo. Alemão, como sempre, errava todos os passes e Donizete Amorim abusava da individualidade. No Vasco, Osmar e Moraes ganhavam todas, mas Alex Dias, muito marcado, não ameaçava o gol de Alexandre Favaro. Cada time reclamou um pênalti não marcado pelo juiz. E foi só. No segundo tempo só deu Vasco. Sem pernas e motivação para reagir, os paraenses viram o adversário deitar e rolar no Mangueirão.Alex Dias fez o primeiro, de pênalti, aos 9, e ampliou aos 11 minutos.