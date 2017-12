Vasco aguarda Felipe para meio-campo Antes renegado no Vasco, Felipe está sendo apontado como a grande esperança em São Januário para a próxima temporada. Felipe, que esteve emprestado ao Atlético-MG, deverá retonar ao time cruzmaltino para atuar no meio-de-campo, sua posição preferida. O jogador iniciou a carreira na lateral-esquerda e passou a reivindicar uma vaga no setor de criação da equipe. Esta atitude criou mal-estar entre ele e Tita, técnico vascaíno em 2000. Após isso, Felipe não mais obteve êxito em São Januário. O técnico Paulo César Gusmão permanece aguardando um contato da diretoria do Vasco para a renovação de seu contrato.