Vasco aguarda por Leandro Eugênio A diretoria do Vasco só está aguardando a rescisão do contrato do lateral-esquerdo Leandro Eugênio com o Flamengo para anunciar sua contratação. O jogador ficaria no Rubro-Negro até julho de 2003, mas será dispensado por causa da contenção de gastos. Os dirigentes vascaínos buscam um lateral para atender um pedido do técnico Antônio Lopes. De acordo com o supervisor de Futebol do Vasco, Isaías Tinoco, a situação deve ser resolvida assim que Leandro deixar o Flamengo. Em relação à renovação do goleiro Hélton, o encontro foi novamente adiado. Segundo o dirigente, o presidente Eurico Miranda só negocia diretamente com os jogadores e não por meio de seus procuradores. Como o atleta teve problemas particulares, a reunião foi cancelada.