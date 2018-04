Vasco ainda aguarda por Gilberto A notícia de que o lateral-esquerdo Gilberto se transferiu para o Grêmio e jogará no clube gaúcho por três anos surpreendeu a diretoria do Vasco. Os dirigentes diziam já ter acertado a renovação contratual com o atleta, embora o compromisso ainda não estivesse assinado. O técnico do Vasco, Evaristo de Macedo, comentou a saída de Gilberto. "Eu ainda não fui comunicado pela diretoria", disse. Alguns nomes surgiram para substituir o lateral, caso o fato se concretize: Wederson, do Americano, e Paulo César, que está sem contrato no Fluminense. As situações contratuais dos atacantes Romário e Euller continuam indefinidas. Ambos ainda não assinaram um novo compromisso, mas o presidente do clube Eurico Miranda afirmou que está tudo certo com o Romário. O artilheiro, porém, diz só estar apalavrado com o dirigente. O procurador do atacante Euller, o ex-jogador Alemão, disse que a situação do atleta deve ser resolvida essa semana e o seu desejo é o de ficar no clube. Nesta terça-feira haverá uma reunião com o presidente do Vasco para discutir o assunto. O lateral-esquerdo Felipe se apresentou nesta segunda-feira em São Januário e realizou exercícios físicos e exames médicos. Como a delegação do Vasco volta nesta quarta-feira de Bom Jardim, na região Serrana, onde fez sua pré-temporada, o atleta aguardará os companheiros no Rio.